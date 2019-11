5 arredamenti folli in case milionarie

Chi non desidera una casa da sogno arredata a proprio piacimento? Non sempre purtroppo è possibile assecondare a pieno i propri desideri; chi invece non ha problemi con il proprio conto in banca può permettersi qualche lusso in più. Se poi si ha una qualche passione particolare o si è molto esigenti passare dal sogno alla follia nell’arredare la propria casa, può diventare molto facile.

Ecco allora cinque arredamenti folli, da veri appassionati (foto credit by AlFemminile.com):

Peri veri amanti del cinema

Avere una piscina è già un lusso, e lo diventa ancor di qui in questo caso. I proprietari di questa casa hanno ben pensato di montare un maxi schermo per godere di una buona visione immersi nell’acqua! Massimo relax!

Lo scivolo: camera-piscina in un battibaleno

Una vera e propria follia quella di questi proprietari che hanno montato uno scivolo che dalla camera da letto conduce direttamente in piscina, al piano sottostante. Un’idea pensata per i più pigri, o forse per chi per svegliarsi al mattino ha bisogno di un bel tuffo!

Doccia? Sì, tropicale

Un arredamento da veri amanti della natura, i quali hanno allestito la doccia in maniera originale: piante tropicali, legno… Sembra di stare in una vera e propria foresta!

Una stanza tutta per lui… il micio

Chi ama gli animali, si sa, farebbe di tutto per farli stare comodi e felici. Questi proprietari hanno così pensato di predisporre una stanza solo per i propri gatti. Non una stanza vuota, bensì arredata con piccoli ponti e pedane sospese, per non farli annoiare mai!

Lo sport: che passione!

Uno sport tipicamente outdoor, quello di chi ama arrampicarsi sulle montagne, in questo caso è divenuto domestico. Questa casa è stata attrezzata con una parete su cui potersi arrampicare. Per chi non vuole abbandonare la propria passione!