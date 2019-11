A Dubai i grattacieli del futuro saranno sospesi nell'aria

Nelle grandi città uno dei problemi più sentiti è la mancanza di spazio, che costringe ad elevare grattacieli sempre più alti e a ridurre sempre di più gli spazi verdi.

Ma di fronte a questo inevitabile svantaggio del progresso, il professor Georges Kachaamy ha pensato: «E se potessimo sollevarci al di sopra di tutto, rifugiandoci nei cieli urbani?». Per qualcuno è sembrato un pensiero futuristico, per il direttore del SAAD Center for Research, Innovation and Design (CRID) e docente di architettura ha rappresentato l'inizio del progetto di architettura fluttuante chiamato "Rising Oases".

Georges Kachaamy ha cominciato a studiare l'architettura galleggiante nel 2006, partendo dal concetto di levitazione magnetica o sospensione magnetica (già applicata ai treni), poi ha studiato i materiali più adatti per la ricerca di equilibrio.

Anche se presenta ancora grossi limiti legati soprattutto ai costi di realizzazione elevati, il progetto di architettura fluttuante di Kachaamy rappresenterebbe una soluzione alle calamità (come terremoti e inondazioni) e contribuirebbe a preservare i necessari spazi verdi che oggi sono costantemente minacciati dall'urbanizzazione.

Ovviamente le critiche non gli sono state risparmiate, ma il professore risponde con determinazione che «quanto ti rendi conto delle possibilità capisci che non è fantascienza».

Oggi il progetto "Rising Oases" è una delle più importanti attrazioni della Dubai Design Week 2019.

(Credits photo: Getty)