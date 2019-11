Ecco i nuovi cibi che mangeremo nel 2020

Il 2020 in arrivo ci riserverà numerose sorprese in tavola. Sarà infatti l'anno in cui si affermeranno nuove tendenze alimentari.

Che cibi mangeremo? Niente paura, niente insetti, come si ripete da tempo. Ma ci saranno sorprese e novità. Ecco infatti le previsioni degli esperti di Whole Food Market, società alimentare statunitense che annualmente anticipa... il menù che verrà.

Dunque, in tavola troveremo:

Cibi a base di farine alternative, come quelle di cavolfiore o banana

Burro alternativo, a base di semi di cocomero o di ceci

Alimenti prodotti secondo i principi dell'agricoltura rigenerativa, che recupera terreni degradati rispettando dell'ambiente

Hamburger misti, a base di carne e prodotti vegetali

Dolcificanti alternativi allo zucchero: per esempio le riduzioni sciroppose di datteri e melograno

Cibi preparati con alimenti in arrivo dall'Africa occidentale, come cerali teff e sorgo

Zuppe da bere

(Photo by Annie Spratt on Unsplash)