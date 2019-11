Mangiare in ufficio fa ingrassare.

Anche voi mangiate in ufficio? Attenzione al cibo che consumate!

Uno studio presentato al meeting della American Society of Nutrition indica come mangiare in ufficio non faccia bene alla salute e come il cibo consumato sia, nella maggior parte dei casi, troppo calorico e contenente troppo sale.

Analizzando, infatti, i pasti consumati da oltre 5 mila lavoratori si è scoperto come il pasto medio contenga troppi zuccheri e grassi, oltre a cereali raffinati, con poche tracce di frutta e cereali integrali. Ne consegue che chi consuma il cibo in ufficio sia tendenzialmente più portato all'obesità e a livelli di colesterolo più alti.

"Molto del cibo era fornito gratis - sottolinea Stephen Onuphrak, uno degli autori. I datori di lavoro dovrebbero considerare l'idea di avere politiche che incoraggiano opzioni più sane a meeting ed eventi sociali".