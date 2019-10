Tutte le emozioni uniche del trenino del foliage

Magie del foliage, quando gli alberi si ricoprono di un manto di foglie color rosso e oro che sembra dipinto da un artista impressionista... Se pensate che solo il Central Park di New York offra memorabili vedute del foliage, ricredetevi: anche in Italia potete concedervi un'esperienza davvero emozionante. A offrirla è la linea ferroviaria panoramica Vigezzina-Centovalli, che attraversa la Valle Vigezzo e le Centovalli, tra Piemonte e Canton Ticino, a bordo di caratteristici trenini bianchi e blu.

Il tragitto di 52 km, percorso placidamente in due ore, permette di ammirare paesaggi unici, ammantati dai meravigliosi colori autunnali. Se poi si è anche golosi, è possibile unire alle emozioni visive anche quelle gastronomiche. Grazie a un biglietto speciale infatti è possibile sostare in numerose località della tratta e degustare e ottenere in omaggio alcuni prodotti tipici di questa zona, tra vini e cioccolato locali, salumi e mieli artigianali, birre, confetture e pasticceria a chilometro zero. Per informazioni, e per acquistare i biglietti, il sito è www.vigezzinacentovalli.com