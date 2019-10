Ecco perché non utilizzare lo smartphone dopo le 9 di sera

Capita anche a voi di essere sempre connessi e tenere acceso lo smartphone fino a tarda sera? Nulla di più sbagliato! Secondo una ricerca condotta dall'Università di Washington per svegliarsi riposati e affrontare al meglio la giornata lavorativa che vi aspetta è indispensabile spegnere telefonini e smartphone dopo le 9 di sera, questo perché la loro luce blu rischia di inibire la produzione di melatonina, ormone prodotto dal nostro organismo per controllare il ritmo sonno-veglia.

In particolare la luce blu emessa dagli schermi dei cellulari, ha forti influenze sul nostro organismo: modifica l'umore, aumenta i livelli di attenzione, in poche parole ci sveglia. Per di più interferisce con la produzione da parte del nostro corpo dell'ormone del sonno, la melatonina. Questo viene prodotto la sera regolarmente e i livelli di melatonina rimangono sostenuti per tutta la notte aiutandoci a dormire.

Da questa ricerca è emersa una netta associazione tra uso del cellulare dopo le 21 e scarsa qualità del sonno e ridotte performance al lavoro il giorno seguente. Anche isolando altri fattori che possono inficiare il dato come l'uso di altre tecnologie (pc e TV) e altre attività serali, restava il fatto che adoperando il telefono dopo le 21 il sonno ne era disturbato e anche le performance del giorno seguente. Secondo gli esperti il motivo è che il cellulare emana una luce blu che, come detto, ha effetti tutt'altro che concilianti il sonno.