William e Harry accompagnano la Regina Elisabetta a Westminster

La Regina Elisabetta II è tornata nella sua Londra per l'ultima volta. Il feretro della sovrana è stato trasferito da Buckingham Palace nella poco distante Westminster Hall. Ci sarà una processione, come detta il protocollo reale, che vedrà marciare a piedi dietro il carro funebre Carlo III proclamato nuovo Re, a fianco dei figli William e Harry.

Una scena già vista, quando da adolescenti i due fratelli camminarono vicini al padre in occasione dei funerali della madre Diana. Dopo il lungo gelo William e Harry finalmente si sono riuniti mettendo da parte i contrasti degli ultimi anni. Una riconciliazione sperata da molti, dentro e fuori la Royal Family.

L'amata monarca, che con i nipoti aveva un rapporto diverso, è stata una figura fondamentale per entrambi. Dalle cinque del pomeriggio, ora locale, il feretro di Elisabetta verrà esposto al pubblico. Fino al giorno delle esequie di Stato, il prossimo 19 settembre, sarà possibile rendere omaggio. Già da ore i sudditi sono in fila, mettendo alla prova il rigoroso servizio delle forze dell'ordine inglesi. E nei prossimi giorni non andrà meglio. Se a Edimburgo si sono contate migliaia di persone, nella capitale se ne prevedono milioni.

