Il Natale dei Reali

Come trascorrerà il Natale la Famiglia Reale?

Il tradizionale pranzo di famiglia a Sandringham è stato annullato e Sua Maestà passerà il Natale a Windsor; William e Kate rimarranno a Norfolk mentre Harry non si muoverà dalla California, ma va detto che il figlio di Carlo e Diana non aveva mai preso in considerazione di attraversare l'America e l'Oceano Atlantico. Lui e la moglie Meghan - davvero poco amata a corte - passeranno il Natale nella loro villa di Montecito con i due figli.

Al momento non è stata invece annullata la messa di Natale, ma non è escluso che possa succedere. Vedremo nelle prossime ore.

(Foto Getty Images)