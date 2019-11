Cindy Crawford pubblica una bellissima foto di gruppo. Ed è subito nostalgia

E' stata tra le modelle più amate degli Anni Ottanta, Cindy Crawford. E, insieme a colleghe come Linda Evangelista, Elle Macpherson, Tatjana Patitz, Stephanie Seymour e Carol Alt, è stata nel gruppo delle super-modelle che hanno davvero fatto sognare il mondo, con il loro stile e la loro bellezza.

Adesso Cindy Crawford (madre di un'altra stella delle passerelle, Kaia Gerber) ha pubblicato una foto di 15 anni fa sulla sua pagina Instagram, che ha subito fatto scattare un'ondata di commossa nostalgia.

L'immagine, scattata nel 2003 a una sfilata di beneficenza per raccogliere fondi per un ospedale pediatrico, ritrae Cindy con tante amiche e colleghe. Ci sono, tra le altre, Jennifer Aniston, Jennifer Love Hewitt, Amber Valletta, Fran Drescher, Carrie Fisher. E Cindy commenta così la foto: «Cʼè tanto potere femminile in una foto».