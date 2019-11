Kate e Meghan: le loro foto su Instagram valgono una fortuna!

Kate Middleton e Meghan Markle, sebbene così diverse tra loro, sono entrambe considerate tra le persone più influenti al mondo. Ammirate per portamento, carattere e stile, le due duchesse sono costantemente sotto i riflettori. E ciò comporta inevitabilmente anche delle "conseguenze" economiche. Basti pensare che quando le due duchesse appaiono in una nuova foto con indosso un particolare abito o un accessorio, questo registra (il più delle volte) il tutto esaurito in pochissimo tempo.

Ma quale sarebbe il valore economico di un loro post su Instagram se fossero delle influencer? Ha provato a rispondere a questa domanda il London Institute of Photography, guidato dal ricercatore capo Damon Culbert, che ha analizzato le foto delle due duchesse postate da sei account Instagram di moda nel corso dell'ultimo anno.

Il gruppo di ricerca ha trovato 281 foto di Meghan (3,8 milioni di Like) e 161 di Kate (1,79 milioni di Like). Il valore complessivo calcolato si aggira intorno ai 2,1 milioni di euro. Non male, se si pensa che nessuna delle due si pone (e mai potrebbe farlo) l'obiettivo di guadagnare da Instagram.

Tra le due duchesse, però, Culbert evidenzia che a produrre il valore maggiore è stata Meghan: «È stato un anno molto intenso con un matrimonio e la nascita di Archie. E la presenza online della Duchessa del Sussex è stata di grande valore per il pubblico di tutto il mondo».

(Credits photo: Getty)