La Regina Elisabetta appare sempre perfettamente truccata ma, a differenza di ciò che in molti potrebbero pensare, dietro il suo make up non c'è affatto un professionista, ma... la sua stessa mano!

A rivelarlo è stata Angela Kelly, sarta di fiducia della monarca britannica che ha svelato questa e altre curiosità nel suo ultimo libro: "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe".

La Kelly ha anche aggiunto che Sua Maestà rinuncia a questa abitudine in una sola occasione all'anno: si lascia truccare da un make-up artist soltanto per le vacanze natalizie, per prepararsi al suo discorso annuale.

E il look? Qui la cosa si complica un po', perché la Regina non dispone di un normale armadio in cui conservare gli abiti da indossare. Il suo guardaroba occupa un intero piano di Buckingham Palace.

A raccontarlo è stato l'ex maggiordomo reale Paul Burrell, che ha anche precisato come sia la Regina in persona a scegliere i suoi abiti, attraverso alcuni bozzetti illustrati (con tanto di ritagli esemplificativi di tessuto) che le vengono proposti dalle sue collaboratrici. Una volta scelto ciò che desidera indossare, una delle assistenti è addetta a recuperare dal guardaroba l'abito selezionato.

E le scarpe? Anche su questo argomento Angela Kelly ha svelato una curiosità: le calzature destinate alla Regina vengono indossate prima da una speciale aiutante (che è la stessa Kelly!) così da ammorbidirle.

Tutto sotto controllo, dunque, o quasi. Perché è stata rivelata adesso una foto "scandalosa", che fu censurata dalla Sovrana. A pubblicare l'immagine (col permesso della Regina, naturalmente) è stata proprio Angela Kelly, nel suo libro. Lo scatto è poi apparso sul magazine Hello e sul profilo Instagram del fotografo che la realizzò, Barry Jeffery. Ma dov'è lo scandalo? Be', Sua Maestà ha le mani in tasca! Una vera infrazione al protocollo di corte, che vieta tassativamente pose disinvolte di questo tipo (altro divieto, per esempio, è quello di accavallare le gambe). Ma forse la regina voleva dare un'immagine più "alla mano" (è proprio il caso di dirlo) di sé...

