Angelina Jolie si mette a nudo. In tutti i sensi

Angelina Jolie ha deciso che era arrivato il momento di mettersi davvero a nudo. Metaforicamente (raccontando la sua dolorosa esperienza personale) e concretamente, svelando anche il proprio corpo (quasi) integralmente.

L'attrice ha così concesso una lunga intervista all'edizione statunitense del magazine Harper's Bazaar, che l'ha scelta anche come immagine di copertina e l'ha ritratta coperta appena da un velo. Splendide immagini (del fotografo Sølve Sundsbø) e un lungo racconto sulle proprie imperfezioni e sui propri desideri. Partendo fin dall'infanzia, quando Angelina era una ragazza ribelle e incompresa.

«Il mio corpo ne ha passate tante negli ultimi dieci anni», ha raccontato la Jolie «ho sia cicatrici visibili che cicatrici invisibili. Quelle invisibili sono più difficili da combattere... La parte di noi che è libera, selvaggia, aperta, curiosa può venire chiusa dalla vita. Dal dolore o dalle ferite. I miei figli conoscono il mio vero io e mi hanno aiutato a ritrovarlo e ad abbracciarlo».

Angelina ha anche condiviso la sua visione del mondo: «Etichettare le persone e metterle in una scatola non è libertà. La differenza e la diversità sono ciò che apprezzo di più, nella mia famiglia e nelle altre. Non voglio vivere in un mondo in cui tutti sono uguali e immagino sia così per tutti quelli che leggono questo. Voglio incontrare persone che non ho mai incontrato prima e imparare cose che non conosco. Oggi la vera sfida è abbracciare le nostre differenze. E non lasciarsi ingannare dagli sforzi che vengono fatti per dividerci o per farci aver paura degli altri».

Per Angelina, diventare madre è stata un'esperienza fondante. E la sua lezione è davvero profonda: «Conoscere il nostro vero io è importante per tutti noi. Soprattutto per un bambino. Penso che i bambini debbano essere in grado di dire "Ecco chi sono e in cosa credo". Non possiamo impedire loro di provare dolore, angoscia, dolore fisico e perdita. Ma possiamo insegnare loro a viverle al meglio».

(Foto Getty Images)