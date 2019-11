Simply Red: il nuovo album in anteprima su Radio Monte Carlo

E' finalmente arrivato il momento tanto atteso: i Simply Red, la band capitanata da Mick Hucknall, pubblicano l'8 novembre il nuovo album "Blue Eyed Soul".

E Radio Monte Carlo ha preparato una sorpresa davvero memorabile per tutti i suoi ascoltatori: da lunedì 4 novembre infatti Mick Hucknall in persona presenta in esclusiva per Radio Monte Carlo l'album "Blue Eyed Soul".

Mick sarà ospite di Guido Bagatta e Tamara Donà e da lunedì 4 a giovedì 7 novembre, alle 18,30, racconterà il nuovo album e presenterà in anteprima un brano al giorno. E il 7 novembre sarà possibile ascoltare più brani in anteprima.

E' davvero una bellissima notizia per tutti i fan della band che nel corso del tempo ci ha regalato hit entrate nella storia della musica, come “Stars”, “Holding Back The Years”, “Fairground” e “Money’s Too Tight To Mention”.

L'album "Blue Eyed Soul" è stato registrato come fosse un live e tutte le sue dieci canzoni, tra cui il singolo “Thinking Of You”, sono state scritte da Mick Hucknall, che, parole sue, non vede l'ora «di suonare questo disco live» e «divertirmi per davvero!».

I Simply Red hanno anche lanciato un tour europeo che toccherà l'Italia, per un'unica, imperdibile data il 16 novembre 2020 al Mediolanum Forum di Milano. E Radio Monte Carlo è la radio ufficiale.