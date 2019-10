Meghan Markle e il conflitto che ha diviso William e Harry

Sono trascorsi soltanto pochi giorni dalla messa in onda sulla rete ITV del documentario (shock) in cui il Principe Harry e Meghan hanno aperto il loro cuore e si sono lasciati andare a una serie di confessioni sulle difficoltà che stanno vivendo, violando la prima regola dei reali ("non parlare mai di se stessi"). Dopo le dichiarazioni inedite, l'ex attrice di Hollywood è tornata a mostrarsi in pubblico e lo ha fatto, senza il marito al suo fianco, in occasione dell’apertura del One Young World del 2019 presso la Royal Albert Hall, il forum globale per giovani leader da sempre curato dal Principe Harry.

Le recenti dichiarazioni dei duchi del Sussex, oltre a creare fermento e agitazione nella famiglia reale, hanno fatto anche nuova luce sul ruolo di Meghan nel rapporto sempre più teso tra i due fratelli, William ed Harry.

I tabloid anglosassoni hanno spesso puntato il dito contro l'americana, evidenziando come le tensioni tra i reali siano aumentate con il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan. La causa di tutto sarebbe, secondo alcune fonti, la rapidità con cui il Principe Harry avrebbe deciso di sposare Meghan, scontrandosi con il parere di William che lo avrebbe invitato ad andarci piano.

L'attenzione si è poi spostata sul rapporto (teso) tra le due cognate (Kate e Meghan), trovando conferma con il trasloco dei duchi del Sussex, la divisione delle fondazioni benefiche e perfino degli account Instagram. Le critiche non si sono fermate neppure con la nascita di Baby Archie.

Meghan, in una recente intervista, non ha fatto mistero di quanto sia difficile dover lottare continuamente contro l'odio fomentato dagli stessi tabloid, che continuano, più o meno esplicitamente, a invitare il popolo a schierarsi dalla parte di Meghan o dalla parte di Kate, dalla parte di Harry o da quella di William. Insomma, tutto questo fa pensare molto. La responsabilità di questo allontanamento tra i due principi è davvero tutta di Meghan?

(Credits photo: GettyImages)