Nobel per l'economia a una donna: un'ispirazione per tutte a ottenere i meritati riconoscimenti

Il Premio Nobel per l'Economia è stato assegnato quest'anno alla francese Esther Duflo, professore associato al MIT, per il suo approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale. La Duflo è la seconda donna vincitrice del premio per le scienze economiche in tutta la storia del Nobel e anche la più giovane (compirà tra poco 47 anni).

Il riconoscimento che le è stato conferito dà speranza e incoraggiamento alle tante donne che si applicano nel campo delle scienze, spesso ritenute un "territorio" prevalentemente maschile, soprattutto per quanto riguarda l'economia e la finanza.

La stessa Duflo, ricevendo la notizia del Premio Nobel, ha dichiarato: «Oggi è stato dimostrato che per una donna è possibile avere successo ed essere riconosciuta per questo, un risultato che spero ispirerà molte, molte altre donne a continuare a lavorare e molti altri uomini a dar loro il rispetto che meritano, come ogni altro essere umano».

Le parole della Duflo fanno riflettere: sono infatti solo 53 le donne che finora hanno vinto un Nobel (ovvero il 4%) e appena 21 quelle premiate per materie scientifiche. Si tratta dello specchio di una situazione generale diffusa: solo poche donne nel mondo arrivano ai vertici nelle Università. Per restare in Italia, le donne docenti universitarie sono 20.470 (su un totale di 53.995 docenti, compresi i ricercatori), ma solo il 24% di loro è professore ordinario. E le percentuali sono simili negli altri paesi occidentali (22% in Germania, Regno Unito e università di Copenhagen; 21% in Svizzera; 25% nelle università di Princeton, Columbia e Stanford negli Stati Uniti).

(Foto Getty Images)