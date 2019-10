Jennifer Aniston arriva su Instagram: ed è trionfo!

Jennifer Aniston ha postato una vecchia foto di "Friends" per inaugurare il suo nuovissimo account Instagram e il successo è stato immediato. In un paio d'ore, i follower erano quasi 200.000 e addirittura, secondo alcuni giornali, la pagina era andata in tilt per i troppi contatti. In meno di un giorno, la Aniston ha collezionato poco meno di un milione e mezzo di follower e la sua foto con gli amici di "Friends" ha attirato circa quattro milioni di like.

Sarebbe stata Reese Witherspoon a convincere Jennifer ad aprire la sua pagina su Instagram. Decisione che la Aniston aveva anticipato durante un’intervista a Entertainment Tonight: «avendo un profilo si può avere un minimo di controllo su ciò che dicono di te là fuori. Si possono smentire le voci false o quelle stupide… e ne dicono parecchie».