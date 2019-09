Amal e George Clooney festeggiano l'anniversario di matrimonio

Amal e George Clooney festeggiano il loro anniversario di matrimonio: era infatti il 27 settembre 2014 quando il celebre attore di Hollywood sposava l'influente avvocatessa di origini libanesi a Venezia. A officiare le nozze, Walter Veltroni, con gite in motoscafo e duecento ospiti illustri tra cui Matt Damon, Bono, Cate Blanchett e Anna Wintour.

George Clooney sembrava destinato a essere per sempre lo scapolo d'oro di Hollywood: le nozze con l'attrice Talia Balsam erano durate solo dal 1989 al 1993. Si erano dopo susseguite numerose fidanzate. Poi, il colpo di fulmine, a Villa Oleandra, nell'ottobre 2013: un amico di George si presenta con Amal. E, come ricorda scherzosamente Clooney, «Per conoscere la mia futura moglie non ho neanche dovuto lasciare casa mia».

Dalle e-mail si passa alle cene romantiche, poi alle vacanze esotiche (Tanzania e Seychelles), fino al fidanzamento a Malibu, suggellato da un anello con diamante di 7 carati.

Da allora, la coppia Amal-George non si è più lasciata, senza però trascurare il lavoro: nel 2015 George è stato premiato con il Golden Globe alla carriera, Amal si occupa di cause internazionali di rilievo, come la difesa di Julian Assange e di alcune ragazze Yazide contro l’Isis.

La coppia adesso ha anche due gemellini, i piccoli Ella e Alexander, nati il 6 giugno 2017.