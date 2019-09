Meghan e il Principe Harry in Africa: ed è subito successo

Meghan e il Principe Harry sono in Africa per una viaggio ufficiale che è già un successo. E che sta infrangendo il protocollo, tra l'entusiasmo delle popolazioni locali e del pubblico di tutto il mondo.

I Duchi del Sussex, giunti a Città del Capo, si sono recati nel sobborgo di Nyanga, zona ad alto rischio (è tristemente nota come "la città degli omicidi" perché, per le statistiche, ogni anno è uccisa una persona ogni 206 abitanti).

Qui Meghan e Harry hanno incontrato i bambini del progetto di sostegno Justice Desk e, dopo averne abbracciato uno, non hanno resistito al richiamo delle danze tradizionali e si sono lanciati nel ballo, incuranti del protocollo.

Meghan ha poi commosso il pubblico con le sue parole, davvero rivoluzionarie per una componente della famiglia Reale: «Voglio che sappiate che sono qui come madre, come moglie, come donna, come donna di colore e come vostra sorella». E ha proseguito, rivolgendosi alle bambine del programma di emancipazione femminile dell’associazione che insegna l’autodifesa (moilte donne infatti sono state assassinate nell'ultimo periodo): «Ho letto una citazione poche settimane fa e mi è tornata in mente quando ho appreso ciò che sta succedendo qui e i vostri sforzi per cambiare la situazione. Maya Angelou, leggendaria poetessa e attivista per i diritti civili, ha detto: “Ogni volta che una donna si difende da sola, senza saperlo, e possibilmente senza rivendicarlo, difende tutte le altre“. Non è facile ma il vostro impegno ci dà speranza».

Anche Baby Archie, per quanto ancora piccolo, ha fatto la sua parte. Infatti, Meghan e Harry hanno donato a suo nome una grossa cifra all'associazione benefica "Love The Oceans" per costruire una piscina in Mozambico dove insegnare ai bambini del luogo a nuotare. Nella zona costoeta dove si costruirà la piscina infatti il tasso di annegamento dei bambini è davvero allarmante.

