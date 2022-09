1 ottobre: giornata mondiale del caffè

Il 1 ottobre si festeggia in tutto il mondo un'eccellenza tipicamente italiana: il caffè. Pensate che nel mondo se ne bevono circa tre miliardi di tazzine ogni giorno. Ne ha fatta insomma di strada questa deliziosa bevanda, messa a punto come l'amiamo adesso in Italia a fine Ottocento.

Per festeggiare l'International Coffee Day, ecco 2 canzoni dedicate a questa saporita bevanda

Ella Fitzgerald - Black Coffee

Otis Redding - Cigarettes and Coffee

