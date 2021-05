Anche Bruce Springsteen ama il week end

Alzi la mano chi non ama il week end. Quando finalmente ci si può dedicare alle proprie passioni. O più semplicemente, riposare... Be', anche Bruce Springsteen è iscritto alla (lunga) lista degli amanti del fine settimana.

Lo ha confessato il Boss stesso, in uno degli episodi del suo "From My Home to Yours", la sua "radio compilation".

Ecco come ha esordito Springsteen: «Salve, creature della Terra! Amici, mostri! Appassionati di rock interstellare, gente del posto, vagabondi da spiaggia, abitanti del New Jersey, signore, signori, ragazzi e ragazze, benvenuti al volume 20 di From My Home to Yours, intitolato "Here Comes the Weekend".

Cosa c'è di meglio del fine settimana? Venerdì, sabato, domenica... anche un fannullone che non lavora come me ricorda di essere stato a scuola e di aver contato i giorni, le ore, i minuti e i secondi per il suono della campana delle tre del venerdì pomeriggio. Ero libero! Libero da chiunque gestisse la mia vita, dicendomi dove dovevo essere e quando dovevo esserci! Uscivo dalle porte della scuola, percorrevo quel felice miglio dalla scuola, giù per la città, buttavo i miei libri su sul tavolo della cucina, correvo in camera mia, mi strappavo gli abiti della scuola, li mettevo sul pavimento, per due giorni e mezzo di beata libertà. Oh, sì. Oh, sì, il weekend. Mio Dio, quanto avevo vissuto per quello».

E, per "due giorni e mezzo di beata libertà", come li chiama Springsteen, non manca una playlist adeguata. E, tra le canzoni suggerite (si va da Cat Stevens con "Another Saturday Night" ai Chicago di "Saturday in the Park") non manca Frank Sinatra con "Saturday Night (Is the Loneliest Night of the Week)".

