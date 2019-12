Meghan ed Harry in Canada, Kate e William separati in casa. Ecco come hanno passato il Natale i Reali inglesi

Come hanno passato il Natale i Reali inglesi? Per loro, come per il resto del mondo, questo momento dell'anno è magico. E non mancano, anche, piccoli problemi e intoppi. Cosa hanno fatto, dunque, Kate, William, Meghan ed Harry? E come si trascorrono le feste a Sandringham?

Come prima cosa si parla di menu. Eh sì, perché a Natale la tavola è sacra: tutte le famiglie dell'universo si uniscono e condividono i pasti insieme. Il menu di Natale dei Reali inglesi si programma dall'estate precedente: lo chef, infatti, inizia in anticipo a fare alcune proposte alla Regina, che vigila su tutto. Elisabetta II controlla ogni piccola cosa. Dalla provenienza degli ingredienti, alla preparazione delle pietanze, alla resa finale. La lista dei piatti viene sempre presentata in lingua francese e il compito degli chef e tutt'altro che facile. Ecco il menu ideale della Regina: insalata con gamberetti o aragosta, tacchino arrosto, patate arrosto o in purè, carote glassate, verdure al forno. La lista dei dolci prevede mince pie, tronchetto di cioccolata, biscotti di panpepato, cioccolatini alla menta e il Christmas Pudding. Niente aglio e sapori piccanti che alla Regina non piacciono proprio. Gli ingredienti del menu di Natale in casa Windsor sono di produttori locali e rigorosamente biologici.

Ma come ha trascorso le feste la Famiglia Reale? Meghan e Harry, insieme a Baby Archie, sono volati in Canada, nella Vancouver Island, e hanno passato il Natale con la mamma di Meghan, Doria. La coppia ha scelto un Natale tradizionale, con i parenti stretti della Duchessa del Sussex. Ha fatto alcune passeggiate nell'Horth Hill Regional Park, dove ha ricaricato le batterie. Ecco gli auguri di Natale prima della partenza.

E Kate e William? Mentre i genitori e la sorella della Duchessa di Cambridge erano ai Caraibi, Kate è rimasta a Sandringham lontano, però, dal marito. Questo è successo per un motivo ben preciso. La sovrana vuole che durante il giorno di Natale le coppie conversino con i membri della famiglia che non vedono di frequente. Ecco perché William e Kate sono stati "separati in casa". In questo modo si rafforzano i legami all'interno della famiglia Reale.

