Regina Elisabetta: ecco cosa regala a Natale. E quanto spende

La Regina Elisabetta II ha tantissimi collaboratori e ognuno di loro a Natale riceve un regalo.

Fino a qualche anno fa prima di Natale veniva organizzata una sessione di shopping a Buckingham Palace durante la quale i negozi scelti (come Harrods) allestivano un'esposizione su diversi tavoli. Ora le cose si sono semplificate: infatti l'ufficio del segretario privato di Sua Maestà sceglie direttamente online i doni.

Ogni anno la Regina acquista circa 620 regali per lo staff, gli operai del palazzo e il personale di polizia. Si tratta di piccoli oggetti di porcellana, buoni acquisto per libri o un tradizionale Christmas pudding.

La cifra spesa ogni anno si aggira intorno alle 30 mila sterline. Una fonte ha raccontato a Fabulous Digital che i destinatari dei doni vengono invitati a recarsi in una delle sale di rappresentanza di Buckingham per ricevere il ringraziamento della Regina per il lavoro svolto durante l'anno e per ritirare il suo regalo. E se qualcuno non può, perché impegnato in un'altra residenza reale, riceve a casa il dono con un biglietto firmato dalla Regina Elisabetta e dal marito Filippo.

Per la famiglia più stretta, che si riunisce a Sandringham per le feste, la tradizione è diversa: i regali scambiati devono essere molto economici e ironici. Basti pensare che in un'occasione la Regina ha anche ricevuto un grembiule per lavare i piatti. Mentre il primo regalo di Kate Middleton è stata una marmellata fatta in casa.

Oltre ai doni, la regina ogni anno invia anche 750 cartoline di buone feste, che solitamente contengono una foto di famiglia. A riceverla sono parenti, amici, membri dell'aristocrazia e diversi delegati del Commonwealth britannico.

(Credits photo: Getty)