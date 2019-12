Prima della Scala: tutte le curiosità da sapere

Il celebre Teatro alla Scala dà il via alla sua stagione il 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, e la sera della prima è sempre un evento che cattura l'attenzione di tutta l'Italia e dell'estero. Un mix di grande musica, glamour, mondanità e atmosfera tipicamente milanese, che ogni anno lascia incantati.

Quest'anno poi ad aprire la stagione sarà un'opera davvero kolossal. Ecco perché.

Le grandi star

Grandi i nomi in cartellone. A cominciare da Giacomo Puccini: è infatti la sua "Tosca" che sarà portata in scena. Sul palco, la stella della lirica Anna Netrebko, l'ultima diva del melodramma. Di origini cosacche, amante dei tacchi a spillo, ha messo piede per la prima volta in un teatro per... occuparsi delle pulizie (per poter pagare gli studi musicali, lavorava nell'impresa di pulizie dell'Opera Kirov di San Pietroburgo) ed è poi diventata una star di prima grandezza. A dirigere l'orchestra, il maestro Riccardo Chailly, che ha ritrovato, nell'edizione originale dell'opera, otto passaggi musicali finora inediti, che saranno proposti a sorpresa. Regista è Davide Livermore che lo scorso anno ha curato l’allestimento di “Attila” di Verdi e “Don Pasquale” di Donizetti.

La storia

Il dramma di "Tosca" si svolge a Roma nel 1800 e contiene tutto: amore, passione, personaggi focosi e vicende politiche complicate, come in una serie tv di successo. Per gelosia, Tosca rivela al capo della polizia romana dove si nasconda il suo innamorato, il pittore Cavaradossi, simpatizzante delle idee rivoluzionarie di Napoleone Bonaparte. Troppo tardi Tosca capisce il suo errore e tenta di salvare il pittore dalla condanna capitale, accettando di diventare amante del capo della polizia Scarpia. Ingannata e disperata (Cavaradossi è giustiziato), Tosca si suicida gettandosi da Castel Sant'Angelo. Se non tutti conoscono l'opera per intero, certo hanno sentito almeno una volta la celebre romanza "E lucevan le stelle" dell'atto III.

La "Tosca" per tutti

A Milano, sarà possibile vedere "Tosca" anche senza andare alla Scala. L'opera si può infatti seguire all’Ottagono in Galleria Vittorio Emanuele II. Inoltre, grazie alla “Prima Diffusa”, sarà visibile in 38 luoghi, tra cui il Teatro Dal Verme, il Cine Teatro Delfino, il Pacta Dei Teatri, lo Spazio Teatro 89, il Teatro della Cooperativa, il Teatro Edi Barrio’s, il Conservatorio Giuseppe Verdi e la Casa degli Artisti. "Tosca" sarà anche nei musei (al Mudec, al MuBa, al Mic e al Mumac).

E non solo: sarà possibile assistere alla "Tosca" anche alla casa Emergency, alla casa dell’Accoglienza Enzo Jannacci, all’Istituto penale per i minorenni Cesare Beccaria, all’Ospedale Niguarda Ca’ Granda, al Palazzo Pirelli, al passante ferroviario di Porta Vittoria, al Pio Albergo Trivulzio e perfino al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa.

(Foto Getty Images)

Per farvi respirare un po' dell'atmosfera dell'opera, ecco la celebre romanza "E lucevan le stelle" interpretata da Luciano Pavarotti.