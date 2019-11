Brad Pitt: il romantico regalo a Jennifer Aniston fa parlare di un ritorno di fiamma

Brad Pitt vorrebbe riconquistare la ex moglie Jennifer Aniston. A sostenerlo è il sito IBTimes.com, secondo cui l'attore sta preparando per lei un regalo davvero romantico.

Non si tratta di gioielli o migliaia di rose rosse. E neanche di splendidi viaggi. Brad vuol regalare a Jennifer la splendida villa hollywoodiana in cui la coppia visse prima del divorzio. Quella che l'attrice amava chiamare il loro «happy place».

La dimora era stata venduta e adesso è tornata sul mercato. E pare che Brad Pitt si sia mosso per acquistarla. Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono lasciati quattordici anni fa: Pitt si era infatti innamorato di Angelina Jolie, conosciuta sul set del film "Mr e Mrs Smith".

Adesso Brad e Angelina non sono più insieme, e anche Jennifer non è più coppia con l'ex marito Justin Theroux. E' arrivato quindi il momento di riavvicinarsi per i due? In realtà, non c'è certezza. I magazine specializzati riportano continue notizie sulle nuove fiamme di Brad. Anche se a molti farebbe davvero piacere rivedere insieme, finalmente felici, Brad e Jen.

(Foto Getty Images)