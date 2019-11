Nozze principesche: come saranno quelle di Beatrice di York, dopo lo scandalo del Principe Andrea?

Giorni tumultuosi, questi, per la Famiglia Reale britannica. Il Principe Andrea, a causa del suo coinvolgimento nello scandalo Epstein, si è ritirato da ogni incarico ufficiale. E adesso ci si chiede se tutto ciò avrà conseguenze sul prossimo Royal Wedding.

La figlia del Principe Andrea, la Principessa Beatrice di York, l'anno prossimo dovrebbe infatti sposare Edoardo Mapelli Mozzi. Il festoso evento dovrebbe svolgersi in primavera. Ma adesso ci si chiede se il Principe Andrea la accompagnerà all'altare o se, come accadde a Meghan, anche la Principessa Beatrice attraverserà la navata della chiesa al braccio di un altro familiare (per Meghan si trattò del Principe Carlo).

Secondo alcuni osservatori, la Principessa Beatrice potrebbe farsi accompagnare dal marito della sorella, Jack Brooksbank. Oppure dallo zio, il Principe Carlo o dal cugino, il Principe William. Ma, in questo caso, il Principe Andrea prenderà parte alla cerimonia?

E' anche vero che alle nozze manca ancora del tempo, dunque la situazione potrebbe cambiare. Sta di fatto che l'intervista televisiva in cui il Principe Andrea parlava del caso Epstein è stato un boomerang per la sua reputazione. E dire che sia la Sovrana che la famiglia del Principe avevano discusso con gli autori del programma gli argomenti dell'intervista. Pare che la Principessa Beatrice si fosse dimostrata scettica sull'opportunità di un'intervista in tv. Vedremo adesso cosa accadrà.

