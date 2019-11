Luci colorate, addobbi che decorano la casa, il calore della famiglia che si riunisce, la tavola imbandita e apparecchiata a festa, i regali sotto l’albero, l’attesa e la gioia dei più piccoli: Natale si avvicina e anche nel 2019 il FAI – Fondo Ambiente Italiano invita a trascorrere le giornate che lo precedono nei suoi Beni in tutta Italia, per immergersi con gioia nella magia che culmina il 25 dicembre.

Giochi del passato, presepi fatti “ad arte” o tradizionali, spettacoli teatrali dedicati all’Avvento e tanti laboratori creativi per i più piccoli animeranno case, ville, castelli e giardini e altri luoghi della Fondazione, da Nord a Sud del Paese, a partire da fine novembre fino alla Vigilia con la Santa Messa all’Abbazia di San Fruttuoso.

Tante le iniziative. Tra queste:

A Villa Della Porta Bozzolo, alle porte di Varese, sabato 23 e domenica 24 novembre, artigianato, enogastronomia d’eccellenza e tante idee regalo.

A Villa Necchi Campiglio a Milano, domenica 24 novembre, saranno protagonisti i giochi di una volta.

A Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD) , domenica 24 novembre e domenica 8 dicembre, andrà in scena I racconti dell’Avvento, spettacolo teatrale in cui il pubblico, potrà interagire con gli attori, per “dare vita” al tradizionale Calendario dell’Avvento e per “leggerlo” con gli occhi di un bambino.

Non mancheranno i Presepi a Villa del Balbianello sul lago di Como e al Giardino della Kolymbethra ad Agrigento e tanti altri appuntamenti. Per il calendario completo aspettailnataleconilfai.it

Per saperne di più ascolta la puntata di sabato 16 novembre della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Francesca Cotugno, Ufficio Eventi nei Beni, su manifestazioni di Natale nei Beni del FAI.