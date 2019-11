Galuperie al Castello della Manta

Domenica 10 novembre il Castello della Manta, in provincia di Cuneo, sarà teatro di una giornata speciale in cui tutti gli appassionati di arte, musica e prelibate dolcezze potranno scoprire le sale del maniero sulle note di antiche e coinvolgenti melodie.

Nella scenografica cornice del Castello della Manta verranno organizzati speciali percorsi guidati dal titolo “Galuperie” (termine che in piemontese indica le ghiottonerie) in cui il pubblico potrà conoscere la storia delle splendide sale e degli affreschi del castello, accompagnati dalle guide del FAI, in un’atmosfera unica e, durante la visita, sostare nella cinquecentesca Sala delle Grottesche per gustare un particolare momento musicale.

Domenica 10 novembre si esibirà un Quartetto di tromboni composto da Antonello Mazzucco (Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI), Rocco Tisi (insegnante presso il liceo musicale di Omegna), Edoardo Colombo e Alessio Novara (studenti presso il Conservatorio di Novara). Musiche rinascimentali e concerto a quattro di Georg Philipp Telemann con la curiosa esecuzione ai quattro angoli del Salone delle Grottesche per far comprendere dal vivo l'effetto della fuga, una delle più importanti espressioni del contrappunto nella storia della polifonia occidentale.

Per saperne di più ascolta la puntata di sabato 9 novembre della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Silvia Cavallero, property manager del Castello della Manta.