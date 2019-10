Villa Necchi Campiglio: il gioiello di Milano

Appartata nel cuore di un signorile e tranquillo quartiere del centro milanese si trova Villa Necchi Campiglio. Si tratta di un vero gioiello, progettato nei primi Anni Trenta dall’architetto Piero Portaluppi su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio, marito di Gigina, esponenti di una borghesia industriale lombarda colta e al passo coi tempi.

L’edificio è circondato da un incantevole giardino, con campo da tennis e piscina (tra le prime private in città). Gli spazi furono concepiti per padroni di casa operosi, ma capaci comunque di godersi il proprio tempo libero in compagnia di ospiti e amici, anche in maniera non convenzionale per quegli anni: per questo furono pensate la sala per proiezioni e la palestra.

Villa Necchi Campiglio è una delle residenze simbolo dell’epoca: i suoi ambienti erano all'insegna dell’innovazione, che si traduceva nel comfort e nell’efficienza di ascensori, montavivande, citofoni interni, porte blindate scorrevoli e caveau murati.

Lo splendore degli arredi déco, degli oggetti d’uso e di importanti pezzi d’arte è stato impreziosito in tempi recenti dal lascito delle collezioni de’ Micheli e Gian Ferrari, ricche di opere: da Tiepolo e Canaletto fino a Sironi, De Chirico, Martini e Wildt. Dal novembre 2017 la villa si è arricchita della Collezione Guido Sforni (1935-1975): 21 opere su carta di grandi artisti del Novecento come Picasso, Fontana, Modigliani Matisse e altri.

