Villa della Porta Bozzolo, bene del FAI - Fondo Ambiente Italiano, è una magione ricca di memorie storiche.

Dimora di campagna nel Cinquecento, fastosa residenza estiva nel Settecento, racconta la storia di una ricca famiglia lombarda, tra saloni affrescati in stile rococò e uno scenografico e monumentale giardino all’italiana.

A edificarla, nella tranquilla Valcuvia, a pochi chilometri da Varese e dal Lago Maggiore, furono nel Cinquecento i Della Porta, ricchi possidenti locali con umili origini e ambizioni di nobiltà. La residenza mostrava la sua anima agricola: era attrezzata con rustici, torchio e cantina per produrre vino e una filanda per i bachi da seta.

Nel Settecento la villa si rinnova in occasione delle nozze tra Giovan Angelo III Della Porta e la contessa milanese Isabella Giulini e diventa una tipica “villa di delizia”. Oggi si può accedere a saloni e salottini, gallerie e camere da letto dai vivaci affreschi con illusionistiche architetture dipinte, miti e allegorie, trionfi di fiori colorati perfino sulle porte, piccoli capolavori di stile rococò. Pochi ma preziosi gli arredi originali, come un letto a baldacchino in damasco di seta gialla e gli armadi dello studio, per l’archivio di famiglia.

L’affaccio dalle finestre è sublime sul monumentale giardino all’italiana: un’originale scenografia di terrazze scolpite in pietra che risalgono la collina fino al grande prato verde del “teatro”, con la peschiera e un ripido sentiero verso il panoramico belvedere. La villa fu salvata nell’Ottocento dal senatore Camillo Bozzolo.

Oggi ha ritrovato l’antico splendore grazie al recupero del FAI ed è ancora oggi un angolo di delizia dove trascorrere un’intera giornata, tra il parco, la visita degli interni e una sosta al ristorante “La cucina di casa”.

