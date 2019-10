Splendidi fiori in una cornice d'eccezione: sabato 26 e domenica 27 ottobre, dalle ore 10 alle 18, torna la mostra e mercato di florovivaismo dedicata alla camelia. Appuntamento a Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), per Le Giornate delle Camelie, evento realizzato in collaborazione con la Società Italiana della Camelia e Camellie del Verbano di Tiziano Genoni.

Le sale della Villa ospiteranno una mostra di camelie invernali con esemplari provenienti dalle floricolture del Lago Maggiore, delle province di Verbania e Varese, zone particolarmente favorevoli a questa coltivazione, introdotta in Italia dai nobili britannici che tra l'Ottocento e il Novecento avevano fatto delle ville lungo le sponde dei grandi laghi settentrionali le loro residenze estive.

In programma conferenze e workshop sul mondo della camelia, laboratori creativi per bambini e visite guidate alla villa e al giardino.

Per saperne di più ascolta la puntata di sabato 26 ottobre della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Simona Gasparini su “La Giornata delle Camelie”.