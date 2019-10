Halloween nei beni del FAI

In occasione di Halloween tante sono le iniziative dedicate nei beni del FAI.

Domenica 27 ottobre

Castello di Avio, Sabbionara d’Avio (TN)



La splendida fortezza medioevale che domina la Vallagarina si trasformerà in un grande palcoscenico, per divertire e coinvolgere grandi e piccini.

Durante l'intero arco della giornata sono previsti degli incontri da brivido con inquietanti e spaventosi personaggi che animeranno tutto il percorso di visita. Un susseguirsi di giochi medioevali, "prove di coraggio" e animazioni renderanno unica e coinvolgente la visita di questo affascinante maniero

Nel cortile del Palazzo Baronale verranno serviti per tutti vin brulé e tè caldo.



Villa e Collezione Panza, Varese

Un itinerario da paura nelle stanze della villa e negli antri oscuri del parco durante il quale i bambini verranno coinvolti in incantesimi, giochi di luce e magie, nella notte più tenebrosa dell’anno.

A seguire, laboratorio.

Monastero di Torba a Gornate Olona (Va)

Un pomeriggio dedicato ai bambini, con un percorso animato e un intrigante laboratorio, e una serata speciale per i più grandi, con visite guidate, una cena e tutto il fascino misterioso della notte più spaventosa dell'anno.

Giovedì 31 ottobre

Attività del pomeriggio per bambini – Ore 14.30 e 16.30

Pomeriggio dedicato ai più piccoli. Si inizia con una breve visita gioco tra i suggestivi ambienti della millenaria torre e dell’antico monastero. Poi tutti in laboratorio.



Attività serale per i più adulti – Ore 19.30

Il percorso serale guiderà i visitatori fra gli ambienti di Torba raccontandone la storia da due punti di vista continuamente intrecciati: da un lato le credenze, la tradizione orale e il folklore; dall’altro la ricerca scientifica, l’archeologia, l’analisi razionale.

Il percorso alternerà piacevolmente e scherzosamente l’approccio più emotivo a quello più razionale che ciascuno di noi può avere accostandosi a un bene culturale.

