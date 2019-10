Sono il Castello e Parco di Masino a Caravino (TO) a ospitare la “Tre giorni per il giardino ed. Autunno”, in programma da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2019, dalle ore 10 alle 18. Un evento che racconta il giardino come sapere e come saper fare, mostra e mercato di pregevoli collezioni botaniche e luogo in cui vivaisti ed esperti condividono con il pubblico la propria esperienza, saggezza e tecnica.

La Tre giorni per il giardino è organizzata dal FAI sotto l’accurata regia dell’architetto Paolo Pejrone, fondatore e Presidente dell’Accademia Piemontese del Giardino. Il suo clou è il corso intensivo tenuto da Luca Riccati, capo giardiniere del Parco Pallavicino e della Rocca di Angera, che fanno parte del complesso dei giardini Borromeo sul Lago Maggiore.

La Tre giorni offrirà anche preziose conoscenze sulla convivenza con gli animali, filo conduttore dell’edizione 2019. Si parlerà di animali domestici, di uso di repellenti naturali e scelte botaniche per “mimetizzare” cucce e capannine, e di animali selvatici, da accogliere o da cui difendersi. Anche le passeggiate botaniche tra gli espositori in mostra, a cura di Davide Pacifico, verteranno sul tema Animali utili ai giardini, giardini utili agli animali.

Saranno anche assegnati prestigiosi premi: quello per la migliore novità botanica, quello per il contributo più significativo alla diffusione della cultura giardiniera, quello per l’attenzione ecologica e la sostenibilità ambientale, quello per la proposta più rara, per la collezione più significativa e per il giovane vivaista più meritevole. Il premio Marella Agnelli sarà conferito all’espositore che meglio rappresenta la giardineria di qualità, in termini di storicità, capacità di innovazione, raffinatezza e sobrietà.

