Torna a ottobre la la grande campagna nazionale di raccolta fondi del FAI Ricordati di salvare l’Italia. Quest'anno la campagna è dedicata a rendere i suoi Beni sostenibili dal punto di vista energetico, obiettivo al quale il FAI lavora da anni.

Sul sito fondoambiente.it fino al 20 ottobre sarà dedicata ai nuovi iscritti la speciale quota di iscrizione di 29 euro anziché 39. In un momento storico in cui l’impegno a favore della sostenibilità ambientale e dello sviluppo di una coscienza ecologica è cruciale, lo scopo del FAI è duplice: da un lato la Fondazione si prefigge di ridurre le emissioni di CO² non più del 15% entro il 2023 come da obiettivo fissato nel piano strategico 2014, bensì del 20%, forti dei risultati già conseguiti – dal 2014 al 2018 i Beni del FAI hanno emesso 139 tonnellate in meno di CO²; dall’altro intende mettere a punto un progetto didattico per comunicare ai visitatori le azioni virtuose e ripetibili messe in atto nei Beni. Favorendo l’implementazione di tecnologie all’avanguardia e contribuendo alla sensibilizzazione verso questi temi è possibile investire nel futuro dell’arte, della cultura e del paesaggio di questo Paese, che deve proiettarsi in avanti nel rispetto dell’ambiente.

Per saperne di più ascolta la puntata di domenica 13 ottobre della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Tiziana Caglioti.