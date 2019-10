La Magia del Foliage

Dedica una giornata ai colori dell'autunno.

Domenica 13, 20, 27 ottobre, ti aspettano speciali visite guidate per conoscere il fenomeno del foliage, il suo potere rilassante e terapeutico e il perché del cambiamento cromatico della vegetazione, in un bosco ultracentenario come quello dei Giganti della Sila.

Ammirare le sfumature dell'autunno, percepire l'atmosfera romantica e poetica data dalle foglie dai colori caldi e dorati e il fascino dei Pini Giganti nella stagione autunnale, questo farà da sfondo ad un itinerario lento ed emozionante.

Per saperne di più ascolta la puntata di sabato 5 ottobre della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Simona Lo Bianco (Property Manager I Giganti della Sila).