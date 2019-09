L'Orto sul Colle dell'Infinito

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano, con il Comune di Recanati e il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, ha inaugurato il primo Bene FAI nelle Marche alla presenza del Presidente della Repubblica.

Si tratta dell’Orto sul Colle dell’Infinito, situato sull’altura che dal 1837 è intitolata a una delle più grandi poesie della nostra letteratura, "L’Infinito" di Giacomo Leopardi. E' stato infatti restaurato l’antico orto-giardino dell’ex Convento di S. Stefano, in cui la poesia è ambientata e qui il FAI propone la sfida più inconsueta e affascinante che abbia mai affrontato: una “visita guidata” dentro una poesia, opera d’arte immateriale per definizione.

La visita proposta dal FAI inizia dagli spazi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, in cui è stato allestito un percorso multimediale della durata complessiva di circa 25 minuti: un racconto in cinque atti affidato alle voci di Lella Costa e Massimo Popolizio che “guida il pubblico dentro la poesia”. Un ambizioso progetto di valorizzazione, realizzato anche grazie al contributo di studiosi leopardiani, tra cui Luigi Blasucci, Professore Emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa, che si rivolge a tutti, raccontando in modo coinvolgente, con voci, immagini, installazioni immersive e interattive la celebre poesia.

Il percorso introduce all’Orto sul Colle dell’Infinito e permette di seguire i passi di Leopardi, avvicinandosi al suo pensiero come in nessun altro luogo potrebbe accadere.

Non manca la visita a Palazzo Leopardi, casa natale del poeta. Per omaggiare il ventunenne Giacomo Leopardi, a 200 anni dalla stesura dell’idillio, le Giornate FAI d’Autunno, che si terranno a breve, e le Mattinate FAI d’Inverno saranno dedicate a L’Infinito e ai giovani, al loro desiderio di aprirsi al mondo, al loro impegno, alla loro capacità di imparare appassionandosi.

