A mano libera: domenica 29 settembre alla scoperta dell'arte del corsivo

A Mano Libera è il titolo dell'appuntamento del FAI Fondo Ambiente Italiano in programma domenica 29 settembre 2019.

In un’era in cui la scrittura digitale ha quasi del tutto eclissato la grafia manuale, il FAI – Fondo Ambiente Italiano ritiene fondamentale la riscoperta di quest’ultima, e in particolare della calligrafia in corsivo, un essenziale momento formativo, strettamente connesso allo sviluppo di competenze motorie, psicologiche e linguistiche fondamentali, che l’uso delle tastiere non sollecita.

Da questa consapevolezza nasce l’idea di riproporre per la giornata di domenica 29 settembre A Mano Libera, l’arte del corsivo, evento organizzato per due anni consecutivi a Villa Necchi Campiglio a Milano e che per questa terza edizione assumerà valenza nazionale coinvolgendo oltre a Villa Necchi altri Beni del FAI come il Castello della Manta a Manta (CN), il Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), Villa e Collezione Panza a Varese, Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD) e Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM).

Per tutta la giornata si susseguiranno tavole rotonde aperte a tutti con esperti del settore a confronto, laboratori di scrittura manuale per adulti e bambini, sessioni di grafologia con grafologhe professioniste.

Scopri di più a questo link fondoambiente.it/a-mano-libera/

Per saperne di più ascolta la puntata di sabato 28 settembre della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Tea Raggi (Responsabile Eventi nei Beni).