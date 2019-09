Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD)

Domenica 8 settembre 2019, dalle ore 9,30 alle 19,30

“La sobrietà fa i sensi purgati, il corpo liggiero, l’intelletto vivace, l’animo allegro, la memoria tenace, i movimenti spediti, le azzioni pronte e disposte”. Così il veneziano Alvise Cornaro, umanista appassionato e anima di un importante circolo culturale a Padova, nel suo Trattato de la vita sobria scritto nel 1558 elogiava lo stile di vita misurato e salubre, grazie al quale era riuscito a superare una grave malattia. Un modo di vivere in netta controtendenza rispetto alle consuetudini della nobiltà dell’epoca - caratterizzato da un’alimentazione parsimoniosa e ordinata, astensione dagli eccessi ed equilibrio dello spirito, oltre che da un rapporto armonico con la natura quale fonte di benessere interiore - capace di regalare una vita lunga e sana a chiunque l’avesse perseguito.

Di questa “divina sobrietà”, benefica per la mente e per il corpo, c’è un gran bisogno anche ai giorni nostri e per questo motivo domenica 8 settembre 2019 il FAI – Fondo Ambiente Italiano, in occasione della manifestazione “La vita sobria. Come vivere bene e a lungo”, ha deciso di riaccendere i riflettori sui dettami di Alvise Cornaro, illuminato precursore di questi temi, e di raccontarli rendendoli attuali grazie alla presenza del dottor Franco Berrino, noto medico, patologo ed epidemiologo che nelle sue teorie scientifiche interpreta in chiave contemporanea gli stessi ideali di vita, con il medesimo obiettivo: un’esistenza felice, sana e lunga, in armonia con se stessi, con gli altri e con la natura.

Cornice ma anche protagonista dell’evento sarà la splendida Villa dei Vescovi, Bene del FAI a Luvigliano di Torreglia (PD), che fu concepita dallo stesso Alvise Cornaro: questa villa cinqucentesca che domina la campagna dei Colli Euganei rappresenta una raffinata sintesi della cultura umanistica in cui arte, architettura e paesaggio si fondono per educare alla bellezza e ispirare benessere. Un luogo dove rigenerare corpo e spirito immergendosi nella natura, e in cui esperire l’otium così come lo intendevano gli antichi Romani, ovvero tempo libero dalle occupazioni quotidiane dedicato alle superiori necessità dell’essere, perfettamente in linea con il tema della giornata.

Dalle 9,30 alle 19,30 in diversi spazi della Villa si alterneranno numerose attività, a prenotazione obbligatoria o consigliata, pensate dal FAI in collaborazione con La Grande Via, associazione fondata nel 2015 da Franco Berrino ed Enrica Bortolazzi per promuovere la prevenzione delle malattie e favorire la longevità attraverso il cibo sano, il movimento (esercizio fisico e miglioramento delle abitudini) e la vita spirituale: dalle lezioni di yoga ai laboratori di cucina di Simonetta Barcella, dagli esercizi di respirazione digestiva alle letture per bambini, dalla meditazione camminata in compagnia del dottor Berrino alle colazioni e merende “sobrie”.

Non mancheranno i momenti divulgativi: il primo, ospitato nel Salone della villa dalle ore 10.30 alle 12, sarà un’Intervista impossibile ad Alvise Cornaro durante la quale verrà proposta la lettura di alcuni brani significativi dal Trattato de la vita sobria, in grado di testimoniare il pensiero – moderno e controcorrente – del grande umanista. Al "dialogo impossibile" con Alvise Cornaro, che sarà incarnato dallo storico Guido Beltramini, parteciperanno lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri e il dottor Berrino. Il secondo appuntamento, in programma dalle ore 17.30 alle 19, avrà per protagonista il dottor Franco Berrino che nella cornice del laghetto della villa illustrerà al pubblico i benefici di una vita sobria e il percorso da intraprendere per ringiovanire il corpo e la mente.

Questo il programma della giornata:

- Ore 9.30-10.30: YOGA saluto al sole a cura dell’Himalayan center di Padova (posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. 049.9930473; eventi.vescovi@fondoambiente.it);

- Ore 10.30-12: DIALOGO IMPOSSIBILE TRA ALVISE CORNARO E FRANCO BERRINO (posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. 049.9930473; eventi.vescovi@fondoambiente.it);

- Dalle ore 10.30, ogni ora fino alle 17,30: VISITE GUIDATE A VILLA DEI VESCOVI;

- Ore 10.30-12: RACCONTAFIABE per bambini (posti limitati, prenotazione consigliata tel. 049.9930473; eventi.vescovi@fondoambiente.it);

- Ore 12–13.30: LABORATORI DI CUCINA SOBRIA di Simonetta Barcella (posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. 049.9930473; eventi.vescovi@fondoambiente.it);

- Ore 13.30–14,30: COLAZIONE SOBRIA A BUFFET a cura della Caffetteria Bistrot di Villa dei Vescovi con ricette della dieta macromediterranea a cura di Simonetta Barcella (prenotazione consigliata, tel. 049.9930473; eventi.vescovi@fondoambiente.it);

- Ore 14.30-15: L’ESPERTO RISPONDE: la refrigerazione del cibo a servizio della salute. Conversazione con il prof. Giorgio De Ponti a cura di Epta, specialista nella refrigerazione e sostenitore di Villa dei Vescovi;

- Ore 14.30–17: ATTIVITà DI OZIO CREATIVO (posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. 049.9930473; eventi.vescovi@fondoambiente.it). In particolare ore 14.30-15 Respirazione digestiva a cura dell’Himalayan center, ore 15-16 Yoga dei 5 elementi a cura dell’Himalayan center e ore 16-17 Gong a cura di Flavio Zandolin (Tamtam Empatia);

- Ore 17-17.30: DEGUSTAZIONE DI TÈ E MERENDA con Franco Berrino (prenotazione consigliata, tel. 049.9930473; eventi.vescovi@fondoambiente.it);

- Ore 17.30-19: CONFERENZA DI FRANCO BERRINO (posti limitati, prenotazione obbligatoria tel. 049.9930473; eventi.vescovi@fondoambiente.it);

- Ore 17.30-19: RACCONTAFIABE per bambini (posti limitati, prenotazione consigliata tel. 049.9930473; eventi.vescovi@fondoambiente.it);

- Ore 19-19.30: MEDITAZIONE CAMMINATA guidata da Franco Berrino (prenotazione consigliata).

Il programma potrebbe subire delle variazioni. Per modifiche e aggiornamenti consultare il sito www.villadeivescovi.it.

Con il Patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Torreglia.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di PIRELLI che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Per il triennio 2018-2020 le attività di valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

