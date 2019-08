L’iscrizione al FAI e il progetto per Arquata del Tronto (AP)

La missione del FAI è prendersi cura di luoghi d’arte e natura, abbandonati o minacciati dal degrado. Il FAI li restaura e li apre al pubblico e li gestisce ogni giorno perché possano essere vissuti da tutti. Questo è un impegno quotidiano che ha un costo che ha bisogno dell’aiuto di tutti.

L’iscrizione al FAI è un gesto concreto per proteggere luoghi speciali da vivere e anche da tramandare alle generazioni future. Chi si iscrive al FAI lo fa per godere di bellezze artistiche, ma anche per essere parte di una comunità che condivide valori e obiettivi, perché i contributi delle iscrizioni servono anche per finanziare i piccoli e grandi restauri, oltre alle opere di manutenzione quotidiana dei Beni.

La tessera FAI è anche un invito a vivere la Bellezza, tutto l’anno, nei Beni della Fondazione, partecipare agli eventi organizzati e fruire di oltre 1.600 luoghi di cultura convenzionati con sconti fin oltre il 50% riservati agli iscritti FAI.

IL FAI si prende cura non soltanto dei suoi Beni, ma si mette al servizio di iniziative civili dando supporto operativo e di competenze, quando si tratta di salvare beni storici artistici importanti e simbolici per la collettività. Come già fatto in occasione di altri monumenti danneggiati dal sisma dell’Aquila e di quello di Finale Emilia, ha partecipato anche - dal 2016 - all’emergenza nelle Marche, a seguito del terremoto, con l’“adozione” dell’Oratorio della Madonna del Sole, che è un monumento identitario molto amato e sentito dai cittadini. Arquata del Tronto, con la frazione di Capodacqua, è stato uno dei centri urbani più colpiti da quel terremoto. Uno dei pezzi architettonici che maggiormente definiscono la storia e la cultura di questo paese di montagna è l’Oratorio della Madonna del Sole, piccolo e meraviglioso tempio a pianta ottagonale del XVI secolo che la tradizione attribuisce al genio di Cola d’Amatrice. Con le scosse di agosto, e poi di ottobre, sono crollati in parte la facciata principale, così come la cornice del rosone e il campanile. Sono stati inoltre fortemente lesionati gli interni e gli affreschi cinquecenteschi. E’ stato subito stanziato un fondo speciale per la messa in sicurezza dell’Oratorio, ed è stata lanciata una raccolta fondi straordinaria che ha raggiunto oltre 360 mila euro, donati poi alla Curia di Ascoli Piceno, con cui verranno finanziati i lavori di consolidamento e restauro in base al progetto curato dal FAI stesso.

