Serate sotto le stelle

Tornano gli appuntamenti di Astronomi per una notte, dedicati agli animi romantici e a chi ama lo studio del cielo, delle stelle, dei satelliti e dei pianeti.

Un originale star trekking è in programma sabato 3 agosto nella riserva naturale de I Giganti della Sila a Spezzano della Sila (CS), una passeggiata tra secolari pini larici e aceri montani alla ricerca del luogo ideale per contemplare i misteri del cielo.

Giovedì 8 agosto l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce propone una serata con osservazioni guidate del cielo, degustazione di vino e taralli e un laboratorio in cui i piccoli possono divertirsi con cartoncini e spago riproducendo le costellazioni.

Nella Notte di San Lorenzo protagoniste sono le stelle cadenti, cui i visitatori possono “dare la caccia” immersi nel verde dei giardini e dei parchi della Fondazione: sabato 10 agosto si può godere lo spettacolo delle Perseidi al Castello di Avio a Sabbionara di Avio (TN) oppure distesi sul prato del Monastero di Torba, mentre Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) apre per un incontro di approfondimento e per l’osservazione guidata del cielo notturno, in collaborazione con l’Osservatorio Schiapparelli.

Sabato 10 e domenica 11 agosto il Castello e Parco di Masino a Caravino (TO) apre straordinariamente i suoi interni di sera e accoglie i visitatori sulla terrazza panoramica per ammirare la volta stellata e gustare prelibatezze locali; venerdì 9 e sabato 10 il Castello della Manta (CN) propone un picnic sull’erba, circondati dalla notte imperlata di punti luminosi (il Castello della Manta apre anche venerdì 16 e sabato 17).

Ancora, sabato 10 agosto il Bosco di San Francesco ad Assisi (PG) invita ad ammirare le “lacrime di San Lorenzo” dalla radura del Terzo Paradiso, partecipare a un incontro sulle Perseidi e gustare l’aperitivo Polvere di Stelle (il Bosco apre anche sabato 17); così anche alle Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) dove, nel silenzio della salina più estesa d’Europa, si può osservare il cielo con l’opportunità di appostamenti fotografici notturni. Venerdì 30 agosto i miti legati alle costellazioni sono protagonisti alla Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA) con visite in notturna in compagnia dell’astrofilo Piter Cardone.

Per saperne di più ascolta la puntata di sabato 10 agosto della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Luca Buzzi, dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli.