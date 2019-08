Sabato 3 agosto Villa Fogazzaro Roi (a Valsolda, in provincia di Como) aprirà eccezionalmente alla sera per l’Aperitivo poetico, in collaborazione con Osteria la Lanterna di Cressogno, all’interno del giardino pensile, luogo prediletto da Fogazzaro per la contemplazione e l’ispirazione poetica. Avvolti nell’atmosfera del lago e nel candore dei fiori e delle antiche piante, già descritte in "Piccolo Mondo Antico", dalle ore 18.30 alle 20 i visitatori potranno gustare prelibatezze del territorio con un buon bicchiere di vino e godere dell’accompagnamento di musica jazz: un momento di relax dopo la visita guidata prevista dalle ore 17.30 alle 18.30. L’evento sarà annullato in caso di maltempo.

Per saperne di più ascolta la puntata di sabato 3 agosto della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Chiara Colombo, Property Manager di Villa Fogazzaro Roi, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano.