Bat Night: una notte alla scoperta dei pipistrelli

Torna anche quest’anno al Bosco di San Francesco, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano ad Assisi (PG), l’appuntamento con “Bat Night”, una serata all’insegna della natura per conoscere più da vicino una particolare famiglia di mammiferi: i chirotteri o, più comunemente detti, pipistrelli.

Sabato 27 luglio dalle ore 21, in linea con l’Accordo sulla conservazione delle popolazioni europee di pipistrelli EUROBATS, sarà possibile osservare nel loro habitat questi straordinari animali, gli unici in grado di volare attivamente e di orientarsi nella più completa oscurità grazie a un sonar speciale, ma che tuttavia solitamente non godono di una fama lusinghiera.

Da sempre guardati con sospetto, la paura nei confronti dei pipistrelli si è alimentata nel tempo a causa di bizzarre e infondate credenze popolari. Durante l’evento, dedicato a sfatare miti e leggende e a conoscerli più da vicino, dopo una chiacchierata informativa volta a indagarne le abitudini, le caratteristiche e la grande utilità per il nostro ecosistema, si partirà per una passeggiata accompagnati dalle giovani guide naturaliste di Hyla Group munite di Bat Radar verso la radura del Terzo Paradiso – opera di land art realizzata da Michelangelo Pistoletto per il Bosco - per ascoltare i suoni che queste creature emettono per orientarsi e cacciare. Sotto una volta stellata, si studieranno i movimenti e il volo imparando così ad amarli e rispettarli, dimenticando ogni ancestrale timore.

Per saperne di più ascolta la puntata di sabato 27 luglio della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Laura Cucchia, Property Manager del Bosco di San Francesco, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano.