Sabato 27 luglio 2019, dalle 19.30, aperitivo musicale a Casa Campatelli nel cuore di San Gimignano (in via San Giovanni 15). Un concerto di musica classica per voce e pianoforte, a cura dell'Associazione "Il Pentagramma" di San Gimignano, aprirà la serata al piano nobile del palazzo. A seguire, nelle soffitte della casa, verrà offerto agli ospiti un calice di Vernaccia e alcuni prodotti tipici locali come il pecorino toscano e i salumi.

I visitatori saranno poi invitati a scoprire il Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano, per ritrovare i ricordi della famiglia Campatelli, ripercorrere la storia millenaria di San Gimignano attraverso un video immersivo e scoprire la torre, l'unica di tutto il borgo ad aver mantenuto il suo aspetto originale.

Per saperne di più ascolta la puntata di sabato 20 luglio della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Beatrice Andreuccetti, responsabile operativa della gestione di Torre e Casa Campatelli, Bene del FAI - Fondo Ambiente Italiano