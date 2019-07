Sabato 13 luglio 2019, dalle 16.30 alle 22 aperitivo in musica alle Saline Conti Vecchi (Zona industriale Macchiareddu), Assemini (CA).

In questo periodo dell'anno le vasche salanti delle Saline Conti Vecchi assumono il loro caratteristico colore rosso: è il momento ideale per scoprile con le visite guidate in trenino al tramonto, godendosi un aperitivo a base di prodotti tipici sardi a cura di Slow Food nel cortile interno del museo, affacciato sui bacini di evaporazione e con vista su Cagliari. In sottofondo, una selezione di musica jazz e swing.

Per saperne di più ascolta la puntata di sabato 13 luglio della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Stefano Marcato, Responsabile eventi e comunicazione delle Saline Conti Vecchi, Bene in concessione al FAI - Fondo Ambiente Italiano.