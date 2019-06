È partito da Milano il 18 giugno il tour “FAI Brumotti per l’Italia”, un viaggio in bicicletta in diretta social di 17 tappe e 1.600 km che vedrà per il secondo anno consecutivo il campione internazionale e inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti andare alla scoperta dell’Italia più bella. Un itinerario da Nord a Sud della Penisola, realizzato con il FAI - Fondo Ambiente Italiano di cui Brumotti è ambasciatore per le nuove generazioni e sostenuto come lo scorso anno da Intesa Sanpaolo, che terminerà martedì 4 luglio a San Giovanni Rotondo (FG), la città che ospita le spoglie di Padre Pio.

La grande passione per il nostro Paese lo ha spinto a riproporre l’impresa quest’anno, pensando insieme al FAI un percorso completamente nuovo, improntato sul turismo lento, sulla valorizzazione delle tradizioni locali, sulla sostenibilità e sul rispetto dell’ambiente: la sua bici e il suo abbigliamento avranno un gusto romanticamente rétro e il viaggio sarà a emissioni zero (anche quello dello staff che lo accompagnerà).

Non solo sport: il progetto “FAI Brumotti per l’Italia” si propone di raccontare in modo originale e spontaneo l’immenso patrimonio naturalistico, artistico e culturale italiano, con particolare attenzione a territori meno conosciuti, ma non per questo meno straordinari.

Sarà possibile seguire in diretta il viaggio dell’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci attraverso i suoi account ufficiali Instagram (@brumottistar), Facebook (Abbombazza 100% Brumotti), Youtube (Vittorio Brumotti Italy) e Twitter (@brumottistar) sui quali Brumotti caricherà anche foto e video per raccontare le tappe e i momenti più salienti. Gli hashtag ufficiali sono #faibrumottixitalia e #brumottixitalia. Sarà inoltre possibile rivedere foto e video, oltre a visionare dati e informazioni, di ogni tappa sul sito www.faibrumottixitalia.it.

Per saperne di più ascolta la puntata di domenica 30 giugno della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Vittorio Brumotti e a Marco Magnifico, Vicepresidente Esecutivo del FAI – Fondo Ambiente Italiano.