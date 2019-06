Dal 21 giugno i castelli, le abbazie e i giardini di cui il FAI si prende cura in tutta Italia aprono le porte ai visitatori anche dopo le 18.

I Beni del FAI sono luoghi unici in Italia nei quali l'impegno per la difesa del patrimonio d'arte e natura del nostro Paese, va di pari passo con la passione nel raccontarne l'inestimabile valore in modo comprensibile a tutti.

Per questo le Sere FAI d'Estate sono un'occasione straordinaria per trascorrere le serate più belle dell'anno nel segno di un tempo libero di qualità, che non si fermi all'intrattenimento ma si trasformi in una opportunità di scoperta delle tante storie racchiuse nei luoghi che rendono l'Italia un paese straordinario.

Appuntamenti musicali, visite guidate, aperitivi letterari: è possibile consultare gli eventi sul sito www.serefai.it

Per saperne di più ascolta la puntata di sabato 22 giugno della rubrica radiofonica a cura di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Lucia Spini, Responsabile Ufficio Promozione Beni del FAI - Fondo Ambiente Italiano.