Domenica in Campagna

Un appuntamento dedicato ai bambini che potranno cimentarsi in laboratori tematici incentrati sulla vita in campagna grazie a una fattoria didattica allestita per l’occasione, domenica 23 giugno 2019 al Castello di Masino. Durante la giornata sarà possibile avvicinarsi agli animali e scoprire la biodiversità e i mestieri di un tempo. Infine, laboratori manuali e caccia al tesoro, ideati per le famiglie, e uno spazio ristoro con le eccellenze enogastronomiche del Canavese. I bambini saranno coinvolti in una speciale visita guidata che, attraverso la narrazione di una fiaba, li accompagnerà alla scoperta del maniero.

Per saperne di più ascolta la puntata di domenica 16 giugno della rubrica radiofonica di Adele Costantini “Cosa FAI oggi?”, con l’intervista a Carlotta Margarone, Property Manager del Castello di Masino, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano.