Acqua alta a Venezia: anche l'esclusivo Hotel Gritti allagato

Venezia è stata colpita da un'eccezionale acqua alta, il fenomeno di alta marea che allaga le sue bellissime calli. Il livello dell'acqua ha raggiunto i 180 centimetri. Le scuole sono state chiuse e il sindaco Luigi Brugnaro ha invitato tutti i cittadini a fotografare i danni e mandare la documentazione al Comune.

L'acqua alta ha invaso anche luoghi simbolo della splendida città lagunare, come piazza San Marco e l'esclusivo Hotel Gritti. (Photo by Denys Zhylin on Unsplash)

Luigi Brugnaro invita tutti i cittadini a fotografare i danni e mandare la documentazione al Comune.