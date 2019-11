13 novembre: giornata mondiale della gentilezza

La Giornata Mondiale della Gentilezza è nata a Tokyo in Giappone nel 1988 con la costituzione del World Kindness Movement, il primo gruppo del Movimento mondiale per la gentilezza. Solo dal 1997 però ha cominciato a diffondersi nel resto del mondo, con la firma della Dichiarazione della gentilezza.

In Italia la Giornata Mondiale della Gentilezza è stata istituita nel 2000 grazie a Giorgio Aiassa e a sua moglie Marta Ziveri.

Perché istituire una giornata per festeggiare un comportamento che dovrebbe essere naturale e spontaneo? La Giornata Mondiale della Gentilezza nasce con l'obiettivo di ricordare alle persone che la gentilezza non è un atto finalizzato a ricevere qualcosa in cambio.

Si tratta piuttosto di un comportamento positivo in grado di generare un vero e proprio "effetto domino" dilagante che diffonde benessere e può cambiare la giornata di qualcuno, oltre che la propria.

Sono tantissime le azioni che si possono mettere in atto per essere gentili con il prossimo: ad esempio essere più disposti ad ascoltare gli altri, a sorridere, a farsi scivolare addosso una cattiveria ricevuta, rispettare gli altri e dimostrare la propria gratitudine.

Oggi è una buona occasione per cominciare ad essere più gentili.

