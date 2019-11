Roasted Burgundy. L'ultima tendenza per le nail art d'autunno

Qual è il colore per una manicure perfetta in questo periodo dell'anno? Senza dubbio, dobbiamo abbandonare i colori accesi e pastello, per orientarci su nuances più calde e intense. Colori profondi che richiamano alla memoria una sensazione più invernale. In una sola parola, la tendenza che sta spopolando in fatto di nail art si chiama "Roasted Burgundy". Si tratta di uno smalto dalle tonalità che vanno dal marrone, al bordeaux, fino a toccare punte di viola scuro e anche nero.

La manicure così acquista un'eleganza inaudita: è di classe, ma al tempo stesso decisa e farà impazzire l'animo rock che si nasconde in ogni donna. Queste nuances sono molto raffinate ed è meglio se lo smalto viene applicato su un unghia corta. Il colore in questo modo dà il meglio di sé.

Le unghie Roasted Burgundy arrivano direttamente dagli anni '90. I toni caldi del marrone e del rosso scuro stanno bene, inoltre, su qualsiasi tipo di abbigliamento e sono molto femminili. Si possono portare, infatti, tutti i giorni con outfit più casual e anche la sera come accompagnamento perfetto di momenti da ricordare.

Non dobbiamo dimenticare poi il finish. Dopo aver applicato lo smalto dalle tonalità "bruciate" è bene applicare un top trasparente brillante se vogliamo risplendere, opaco se vogliamo essere più sobrie. E per le donne che vogliono stupire sempre, è possibile applicare sull'unghia piccoli brillantini, senza esagerare. L'effetto WOW sarà garantito.

(Foto Getty Images)