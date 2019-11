Le donne al volante sono più brave e affidabili! Una ricerca lo conferma

Sono più brave, più affidabili, sicure e fanno meno incidenti. A dimostrarlo una ricerca condotta in Inghilterra e Galles, dal sito Confused che si occupa di comparazione di servizi assicurativi. Da sempre nell'immaginario collettivo, al gentile sesso era affidato lo stereotipo di non avere le carte giuste per condurre al meglio un autoveicolo. Niente di più sbagliato: le donne sono più brave degli uomini a guidare. E pagano anche meno di assicurazione, ovviamente.

Dallo studio emerge infatti, che il 79% delle persone che hanno fatto incidenti nel 2018, su una base di 539.000 individui, è uomo, per un rapporto di 4:1 rispetto alle colleghe. Tra le infrazioni che maggiormente vengono contestate troviamo: guida in stato di ubriachezza, insulti ed eccessiva velocità.

Ma non finisce qui. Gli uomini presentano il doppio - oltre 1,4 milioni - di richieste di risarcimento, indipendentemente dal fatto che abbiano ragione o meno. Se fanno più incidenti, i maschietti pagano di più di assicurazione e questo è un indice importante quando si parla di bravura alla guida.

Una fautrice della ricerca ha spiegato così i risultati: "Come guidatrice, so che le donne sanno badare a se stesse durante la guida, e i dati suggeriscono che in realtà sono più sicure sulle strade. E questo si riflette nel fatto che stanno pagando quasi 100 Euro in meno per i loro premi dell’assicurazione auto".

C'è un però. Le donne sono meno brave nei test per prendere la patente, falliscono di più degli uomini. Mica si può essere perfette! Ma se lo superano, non le ferma più nessuno.

(Foto Getty Images)